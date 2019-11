„Lucas Lessio, Du bist der beste Mann“

Was ein seltsames Schauspiel in Wolfsburg am Donnerstagabend. Da kommt also ein 26 Jahre alter Kanadier mit zerschossener Biografie (von NHL, AHL bis KHL (mit Peking) alles dabei) in die niedersächsische Provinz und schießt schnell mal die DEG weg. Die Grizzlys gewannen 4:1 nach drei Toren von Lessio, der auch vergangene Saison drei Tore für seinen Arbeitgeber Kralove (Tschechien) geschossen hat - in 15 Spielen. Glückwunsch also nach Wolfsburg.