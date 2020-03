Gute Nachrichten zum #Fanbogen: Am 27.02.2020 wurde nach 265 Tagen die Baugenehmigung erteilt. Damit ist ein Baubeginn ab sofort möglich. Am 13./14.03. werden die Container aufs neue Gelände an der Mühlenstr. gestellt. Danach erfolgt die Erschließung des Baugrunds #fanbogenbleibt pic.twitter.com/8rCYJXij7f