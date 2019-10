Offener Brief : Pinguine-Fans bitten Krefelder Wirtschaft um Hilfe Den Krefeld Pinguinen droht die Insolvenz. Die Supporters, selbst Mitgesellschafter, haben sich deshalb in einem offenen Brief an die Krefelder Wirtschaft gewandt. Geschäftsführer Matthias Roos begrüßt die Initiative und spricht das Problem deutlich an. Bei den KEV-Fans ist die Sorge um den DEL-Standort Krefeld riesengroß.

