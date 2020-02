Das war eigentlich ein sehr gutes erstes Spiel nach den Ferien, aber in den letzten zwanzig Minuten haben wir ein bisschen aufgehört, zu spielen. Wir können es auf jeden Fall viel besser. Trotzdem war es ein sehr wichtiger Sieg. Das ist jetzt der letzte Push bis zu den Playoffs, und wir wollen in den Top vier bleiben. Wir haben unser Schicksal in der eigenen Hand und müssen einfach unser Spiel spielen.

Sebastian Streu bei Magentasport