Der Bart bleibt dran! Labrie bleibt

Er war ja nicht nur bei den Fans und Kollegen beliebt, sondern hat auch auf dem Eis überzeugt. Und weil zur Zeit bei den Eisbären kein deutscher Spieler vom Unterhaltungswert her der Nachfolger von Florian Busch werden möchte, hat sich der 33 Jahre alte Kanadier PC Labrie (20 Punkte in 51 Spielen) den neuen Vertrag auch verdient. Also, auf ein weiteres Jahr in Berlin. Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „PC hat uns aber nicht nur außerhalb, sondern auch auf dem Eis, mit seinen Toren und seiner Präsenz ein gutes Stück weitergebracht.“