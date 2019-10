Köln weiter im Sinkflug, Minga mit Startrekord - ein flotter 9. Spieltag

Für die Haie sieht es düster aus. Mal sehen, wie lange Mike Stewart noch Zeit hat, um die Dinge gerade zu rücken. Bremerhaven bleibt erstmals in dieser Saison ohne Punkt. Weil München vorbeischaut und den Startrekord der Nürnberg Ice Tigers einstellt mit neun Siegen in neun Spielen. Ex-Eisbär Daniel Fischbuch sammelt derweil zwei weitere Scorerpunkte beim Sieg der Nürnberger in Schwenningen.