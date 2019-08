Fünf ist Trümpf?! Bitte nicht!

Wer älter ist, der erinnert sich nicht so gern an Rolf. Seinerzeit war die Post mit dem Slogan "Fünf ist Trümpf" für die neuen fünstelligen Postleizahlen nach der Wende. Ist lange her, gefühlt so lange her wie der letzte Sieg der Eisbären in einem Testspiel. In dieser Saison gab es noch keinen, heute droht im fünften Test die fünfte Niederlage. Toller Bogen zum Thema Fünf, nech?



Okay, ganz im Ernst: Nach der 3:8-Klatsche am Freitag in Wien fand es auch Serge Aubin weniger lustig. Der Trainer sprach davon im Interview mit Eisbaeren.de , dass "22 verschiedene Agenden" auf dem Eis unterwegs gewesen seien. Hoffen wir, dass es heute besser wird, beim Spiel in Hradec Králové beim HC Mountfield (die haben vor eine paar Jahren Namen und Lizenz aus Budweis bekommen). Das Team aus Böhmen hat übrigens vor ein paar Tagen im Test die Vienna Capitals 5:1 geschlagen.Um 16 Uhr geht es los, mit dem Spiel beim tschechischen Erstligisten. Deren Trainer Tomas Martinec (nicht zu verwechseln mit dem einstigen Nationalspieler gleichen Namens) sagte: „Ich erwarte auf jeden Fall viel Ähnliches wie gegen Wien, vielleicht ein bisschen härter."

Also, anstrengen! Niemand in Berlin will Niederlage Nummer fünf.



Die anderen Liga-Konkurrenten siegen übrigens munter vor sich, Minga nun sogar klar gegen Malmö (beim Red Bull Salute):