Zu Besuch beim Ex

Marcel Noebels war nicht immer glücklich in seiner Zeit unter Uwe Krupp in Berlin. Vor allem die Tatsache, dass er von seinem Trainer damals praktisch nie im Powerplay eingesetzt wurde, hat der Nationalspieler nicht verstehen können. Dass er da sehr effektiv sein kann, zeigt er in dieser Saison ja eindrucksvoll. Auch deshalb antwortete er am Donnerstag nach dem Training auf die Frage, ob er gern in Überzahl in Köln treffen würde: "Das wäre ganz schön." Allerdings ist Noebels auch weit davon entfernt, verbissen zu sein. Er lächelte nach seiner Aussage und reagierte auf die Frage nach einer möglicherweise besondern ausgeprägten Motivation im Spiel gegen Uwe Krupp trocken: "Die ist bei ihm bestimmt noch höher." Noebels geht davon aus, dass der Kölner Trainer eine Summe für die Mannschaftskasse an der Tafel auslobt, falls gegen den alten Klub ein Sieg gelingen sollte. Das sei durchaus üblich, Noebels mache das jedes Mal vor einem Spiel gegen Krefeld auch, obwohl "das jetzt bestimmt schon 50 Mal der Fall war."