Am Sonntag kommt Mannheim -

Eisbären gegen das aktuell beste Team der Liga

Jedenfalls, wenn mann sich die Resultate der DEL-Teams in den jüngsten zehn Spielen mal anschaut. Da nämlich haben die Adler Mannheim die beste Bilanz, haben acht mal gewonnen und 24 Punkte geholt. Der Tabellenzweite ist für die Eisbären bei 13 Punkten Vorsprung auch klar außer Reichweite. Aber wie sieht es bei den Berliner Tabellennachbarn aus, wer hatte zuletzt die beste Bilanz?

3. Straubing Tigers, 4:6-Siege, 17 Punkte

4. Eisbären 6:4-Siege, 17 Punkte

5. Fischtown Bremerhaven 4:6-Siege, 15 Punkte

6. Düsseldorf 6:4-Siege, 18 Punkte

Für die Eisbären waren die jüngsten zehn Spiele ja ganz entscheidend, denn seitdem ist Justin Pogge ihr erster Torwart. Düsseldorf hatte also zuletzt den besten Trend, aber an sich marschieren alle Teams hinter den Großen Zwei aus München und Mannheim im Gleichtakt, was also durchaus den Schluss zulässt, dass sich der Berliner Viertelfinalgegner so langsam eingrenzen lässt.