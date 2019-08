Siege für die DEL-Klubs in der Champions League

Minga besiegt Ambri-Piotta 3:0 und Augsburg schafft ein Sensatiönchen in Lulea (3:2 nach Penaltyschießen). So kann es weitergehen für die DEL-Klubs, heute dann mit den Adler Mannheim in Wien (bitte nicht so ungeschickt anstellen wie die Eisbären dort).