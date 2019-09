Sebastian Dahm hatte offensichtlich schlechte Laune. Zunächst analysierte der Torwart der Eisbären Berlin das Spiel bei RB München noch versucht sachlich, dann aber brach es aus ihm heraus. „Das war echt scheiße", sagte Dahm im Interview mit "Magenta-Sport". So wie seine Mannschaft das gemacht habe, so könne man in München nicht auftreten, wenn man Erfolg haben wolle.

Tagesspiegel