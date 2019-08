"Für uns geht es darum, konzentrierter und engagierter ins Spiel zu gehen, als vergangenen Sonntag in Weißwasser. Natürlich wollen wir uns auch in einigen Spielbereichen verbessern, wie zum Beispiel beim Spiel ohne Puck", erklärte Aubin in einer Mitteilung und gab auch einen Vorgeschmack darauf, was die Eisbären nachher erwarten wird: "Der SC Bern ist ein Team, das sehr einfach und konstant spielt. Sie machen immer wieder das gleiche und sind deshalb so erfolgreich."



Die Eisbären sind gut in Südtirol angekommen, und Trainer Serge Aubin kann heute Abend (20 Uhr) gegen den SC Bern fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: Florian Busch und Pierre-Cédric Labrie, die am vergangenen Sonntag bei der Niederlage gegen die Lausitzer Füchse noch pausieren mussten, sind wieder einsatzfähig. Weiter ausfallen wird nur Vincent Hessler nach seinem Kahnbeinbruch.