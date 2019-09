Analyse des Saisonstarts Fünf von zwölf möglichen Punkten haben die Eisbären Berlin in den ersten vier Spielen der Saison geholt. Das klingt nicht überragend, angesichts der Ansprüche in Berlin. Der Start in die Spielzeit ist - allein an den Ergebnissen gemessen - nicht gelungen. Aber das muss noch nichts heißen, Meister Mannheim ist auch in die Saison gestolpert.