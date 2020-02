Mathias Niederberger nach Berlin : DEG verliert den besten Torhüter der Liga Nationaltorhüter Mathias Niederberger verlässt die DEG in Richtung Bundeshauptstadt. Der Transfer kommt nicht überraschend, aber der Zeitpunkt in der entscheidenden Phase des Kampfs um die Play-off-Plätze ist denkbar schlecht. Am Freitagabend um 19.30 Uhr gastiert die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga in Berlin.

RP ONLINE | Bernd Jolitz