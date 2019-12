Die Eisbären im Weihnachtsspiel

Seit der Eröffnung der Mercedes-Benz-Arena 2010 haben die Eisbären am 26.12. insgesamt sechs Mal zuhause gespielt und sechs mal gewonnen. Auswärts gab es nur zwei Partien, eine ging 2017 in Ingolstadt 1:7 verloren, die andere 2010 in Hamburg wurde mit 6:0 gewonnen. Das klingt heute also nach einer klaren Sache - fragt sich nur, für wen?