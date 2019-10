Das Wort "Spaß" war am Sonntagabend häufig zu hören in der Eisbären-Kabine. Tatsächlich war das Spiel gegen die Chicago Blackhawks aber mehr oder weniger ein Test. Jetzt gelte es, "ein paar Siege einzufahren", wie Louis-Marc Aubry es formulierte. An ein paar Dingen konnte man bei den Eisbären schon während des Spiels gegen den prominenten Gegner arbeiten, die Früchte will man jetzt am Mittwoch ernten. "Die guten Sachen nehmen wir mit und die schlechten gucken wir im Video, um sie zu verbessern in Iserlohn", sagte Lukas Reichel. Aubry benannte dann auch gleich die guten Sachen: "Dass wir gegen eines der besten Powerplays der Welt stark gespielt haben, ist natürlich ein großes Plus." Was zudem funktionierte, war der Mann im Tor: "(Sebastian) Dahm hat ein richtig gutes Spiel gezeigt, er hat uns dringehalten", sagte Sean Backman. Das alles aber ist nichts wert, wenn die Eisbären sich in Iserlohn nicht mit Punkten belohnen. Das wird die mentale Herausforderung nach dem Spiel in Chicago. Backman ist da aber nicht bange: "Das wird überhaupt nicht schwierig", sagte der Berliner Torschütze vom Sonntag. Wir sind gespannt, ob den Worten dann in Iserlohn am Mittwoch dann auch Taten folgen.