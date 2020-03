Überall Feierabend

Nach der Deutschen Eishockey Liga beendet auch der Deutsche Eishockey-Bund den Spielbetrieb in seinen Ligen wegen des Coronavirus vorzeitig. Das teilte der DEB am Mittwoch mit. Betroffen davon sind die drittklassigen Oberligen, die Frauen-Bundesliga und die Nachwuchsligen. Sportliche Entscheidungen werden in diesem Jahr ausgesetzt. Am Dienstag hatten bereits die DEL und die DEL2 ihre Spielzeiten vorzeitig abgebrochen. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke hatte deswegen erhebliche wirtschaftliche Folgen beklagt und nach staatlicher Unterstützung gerufen.



„Mit der kompletten Einstellung des Eishockey-Spielbetriebes setzen wir unsere gesamtgesellschaftliche Verpflichtung zum Wohle der Allgemeinheit um und folgen den Beschlüssen der politischen Entscheidungsträger uneingeschränkt“, sagte DEB-Präsident Franz Reindl. „Die Gesundheit aller Beteiligten und nicht zuletzt auch jene unserer vielen Anhänger in ganz Deutschland hat absolute Priorität.“



Reindl will am Donnerstag aus seiner Sicht über die Folgen für das deutsche Eishockey und die Nationalmannschaft informieren. Die DEB-Auswahl soll eigentlich im Mai an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teilnehmen. Diese steht allerdings auf der Kippe. Reindl ist auch Mitglied des Exekutivkomitees des Weltverbandes IIHF. (dpa)