Braun wieder fit, Streu nach Weißwasser

Bis Florian Busch (noch immer nicht spielfit) und Sebastian Streu standen am Donnerstag alle Eisbären-Profis im Welli beim Training auf dem Eis. Wie Serge Aubin nach dem Spiel mitteilte, soll Streu in Weißwasser Spielpraxis sammeln und ist daher erst mal in die DEL2 abkommandiert worden. Das liegt auch daran, dass Constantin Braun wieder fit ist und am Freitag sein Comeback gibt. Die Eisbären werden dann also mit sieben Verteidigern und zwölf Stürmern im Heimspiel gegen Krefeld auflaufen. Im Tor - auch das steht fest - wird erneut Sebastian Dahm stehen.