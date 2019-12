STADIONVERBOT AUSGESPROCHEN

VERWENDUNG VON KENNZEICHEN VERFASSUNGSWIDRIGER ORGANISATIONEN Beim Spiel des ESV Kaufbeuren gegen die Lausitzer Füchse kam es am 18.10.2019 in Kaufbeuren zu einem Zwischenfall. In Zusammenarbeit der Verantwortlichen des ESV Kaufbeuren mit der örtlichen Polizei wurde, nach Auswertung von Videomaterial, ein Mann identifiziert, der während einer Drittelpause des Spiels in der erdgas schwaben arena den Hitlergruß zeigte.

