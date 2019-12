Was bisher geschah

Die Berliner bleiben Vierter, rücken aber etwas näher an die Top Drei heran. Denn Mannheim hat tatsächlich in Schwenningen verloren. Perfekter Tag also für alle Eisbären-Fans.

31. Spieltag:

Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine 4:3 n. P. (1:1, 1:1, 1:1/1:0)

Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 19.00

Iserlohn Roosters - Düsseldorfer EG 19.00

EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt 19.00



1. EHC Red Bull München 30 23 7 +34 101:67 69

2. Straubing Tigers 31 21 10 +32 108:76 61

3. Adler Mannheim 31 20 11 +25 105:80 60

4. Eisbären Berlin 30 18 12 +13 97:84 53

5. Pinguins Bremerhaven 31 16 15 +5 89:84 50

6. ERC Ingolstadt 30 17 13 +5 95:90 49

7. Kölner Haie 30 16 14 -7 75:82 49

8. Düsseldorfer EG 29 16 13 +4 76:72 42

9. Grizzlys Wolfsburg 31 15 16 -1 90:91 42

10. Nürnberg Ice Tigers 29 15 14 -5 83:88 42

11. Augsburger Panther 29 11 18 -15 78:93 36

12. Krefeld Pinguine 31 8 23 -21 87:108 29

13. Iserlohn Roosters 30 8 22 -34 58:92 26

14. Schwenninger Wild Wings 30 7 23 -35 73:108 25