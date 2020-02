Ingolstadt sucht das Tor

Nach dem 5:4 nach Penaltyschießen in Berlin vor zwei Wochen hat Ingolstadt in vier Spielen zusammen nur fünfmal getroffen, nach drei 1:4-Niederlagen gab es am Freitag zumindest mal einen 2:1-Overtime-Erfolg gegen Iserlohn. Allerdings haben die Eisbären zuletzt ja auch nicht mehr so viele Tore geschossen. Mehr als zwei waren es in den vergangenen drei Partien auch nicht mehr. Gibt es heute also eine Abwehrschlacht? Waren wir das mal ab.