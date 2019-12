Der Neuzugang wird nach Angaben des Vereins schon heute in Berlin eintreffen.

"Wir analysieren ständig unser Team und den Transfermarkt. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir auch auf der Torwartposition mehr Tiefe brauchen", erklärte Sportdirektor Stéphane Richer in einem Statement auf der Website der Eisbären. "Justin Pogge ist eine gute Verstärkung für uns. Er kommt viel Europa-Erfahrung, wird sich schnell bei uns einleben und um die Position der Nummer 1 im Tor kämpfen."

Über die Torwartposition ist in dieser Saison ja schon viel diskutiert worden. Nun haben die Eisbären nachgelegt. Am Montag verkündete der Club die Verpflichtung von Justin Pogge. Der 33-jährige Kanadier absolvierte in Nordamerika unter anderem sieben Spiele in der NHL, bevor er 2012 nach Europa wechselte. Dort spielte er hauptsächlich in Schweden, aber auch ein Jahr in der KHL. Zuletzt stand er beim schwedischen Zweitligisten Södertälje SK unter Vertrag.