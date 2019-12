Wie geht's weiter mit den Torhütern? Das es Luft nach oben gibt bei den Goalie-Leistungen, hatte ja Serge Aubin ziemlich klar nach der Niederlage in Schwenningen formuliert. Im Umkehrschluss könnte das bedeuten, dass die Eisbären vielleicht personell im Kasten nachbessern. Sportdirektor Stephane Richer machte heute aber klar: "Im Moment ist nichts geplant. Aber wir schauen natürlich immer nach Ersatz, weil wir nur zwei Torhüter haben und Marvin Cüpper noch länger ausfallen wird."

Auch der Trainer will nicht falsch verstanden werden: "Mir wäre es am liebsten, mit Dahm und Franzreb weiterzuarbeiten. Das ist der Plan. Aber entscheidend dafür ist ihre Leistung, denn wir wollen ja etwas erreichen. Dann kann es sein, dass wir handeln müssen. Aber wie gesagt: Ich hoffe nicht, dass das nötig sein wird."

Und was sagen die Torhüter selbst? Sebastian Dahm ist grundsätzlich zufrieden mit seinen bisherigen Leistungen. Aber: "Ich habe in meinem Werkzeugkasten noch ein Niveau mehr. Und das will ich in der zweiten Saisonhälfte finden." Maximilian Franzreb weiß natürlich, dass er in Schwenningen nicht seinen besten Tag erwischt hat. Ein Grund dafür sei "ganz klar die fehlende Spielpraxis." Weil man in einem Spiel dann alles zeigen wolle und der Druck entsprechend hoch ist. Vielleicht darf er ja am Sonntag in Wolfsburg wieder ran, eine Art Lieblingsgegner von Franzreb: "Da habe ich schon oft und meistens gut gespielt", sagte er. Womöglich hilft ja die positive Erinnerung, um ein Topspiel hinzulegen. Sofern er denn ran darf.