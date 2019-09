Am Ende waren alle erleichtert. „Wir haben in der Verlängerung sehr klug gespielt und lange den Puck in den eigenen Reihen behalten", sagte Eisbären-Trainer Serge Aubin nach dem 3:2-Erfolg in der Overtime gegen die Kölner Haie am Freitagabend. Und Siegtorschütze Marcel Noebels war einfach nur „froh, dass wir heute gewonnen haben."

Tagesspiegel | Jörg Leopold