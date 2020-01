Das war doch mal was

Schließlich gewinnen die Eisbären in München auch nicht alle Tage. Damit endet die Saisonserie 2:2 und eine derartige Bilanz weisen gegen den Tabellenführer in der DEL nicht so wahnsinnig viele Teams auf. Im Hinblick auf die Play-offs dürfte das Mut machen, genauso wie die heute doch grundsolide Leistung von Torwart Justin Pogge. Endlich hat er für die Mannschaft mal ein Spiel gewonnen. Das wird ihn stärken.