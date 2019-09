Hoffen und gedulden

Am Freitag um 19.30 Uhr starten die Eisbären in die neue Eishockey-Saison. Es ist eine mit vielen Fragezeichen für die Berliner. Einst Dominator der deutschen Liga, sind sie heute nur noch Mittelmaß - zumindest sportlich. Einzig die Fans waren zuletzt noch meisterlich, und so richtig viel spricht im Moment auch nicht dafür, dass sich daran in den kommenden Monaten etwas ändert.