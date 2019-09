Vor der Amerikanisierung des deutschen Sports wurde in der Vergangenheit immer wieder mal gewarnt. Am Sonntag war sie rund um die Arena am Ostbahnhof in voller Ausprägung zu bestaunen. Die National Hockey League (NHL) machte im Rahmen ihrer Global Series Station in Berlin und übernahm gleich einmal die komplette Heimspielstätte der Eisbären samt Vorplatz.

Tagesspiegel | Jörg Leopold