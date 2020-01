Als am Freitagabend die Schlusssirene in der Arena am Ostbahnhof erklang, wurde es still im ausverkauften Oval. Erstaunlich, wie leise 14 200 Menschen in einer Halle sein können. Aber natürlich hielten die Zuschauer in klarer Mehrheit zu den Eisbären und da waren sie zu später Stunde eben enttäuscht.

Tagesspiegel | Claus Vetter