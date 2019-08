Hat eine Weile gedauert. Am Ende wurde das Penaltyschießen zum Privatduell zwischen Louis-Marc Aubry und Tobias Lindstr ø m. Weil der Osloer drei Mal traf und Aubry nur zwei Mal, geht der dritte Platz beim Dolomitencup an Valerenga – und die Eisbären warten weiter auf den ersten Sieg in der Vorbereitung.