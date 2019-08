Augsburg gewinnt den Dolmiten Cup

Wie fast jedes Jahr geht der Titel beim Dolomiten Cup nach Augsburg. Bei der siebten Telnahme gewannen die Schawben bereits zum fünften Mal und zwar 4:3 im Finale gegen den SC Bern. Sahir Gill (61.) traf in der Overtime für das Team aus der DEL. Und wir freuen uns, dass der Titel nach Deutschland geht. So ein wenig zumindest. Vielleicht sollten sie sich in Augsburger Dolomitenpanther umbennen. Oder so.