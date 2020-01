Mit Dietz, ohne Mik - und Trainer Aubin nach München

Fabian Dietz ist zurück auf dem Eis und wieder fit. Er wird damit am Wochenende ins Line-Up zurückkehren. Eric Mik hingegen war heute gar nicht mehr beim Team, er trainiert bereits wieder in Weißwasser. Dort kann er dann wenigstens spielen und muss nicht den Zuschauer geben wie zuletzt gegen Ingolstadt und in Schwenningen.

Fehlen wird in den kommenden beiden Spielen auch der Cheftrainer. Serge Aubin reist wegen eines Trauerfalls in der Familie in seine Heimat Kanada, heute leitete er seine vorerst letzte Trainingseinheit. Danach teilte er dann noch mit, dass in München wieder Justin Pogge im Tor stehen wird. Hinter der Bande wird in den kommenden beiden Spielen neben den Assistenten Craig Streu und Gerry Fleming dann auch Sportdirektor Stephane Richer stehen, weil er über die notwendige A-Lizenz verfügt.