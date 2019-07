Den kompletten Spielplan für die kommende Saison wird die DEL am Montagvormittag veröffentlichen.

Es ist ja noch eine Weile hin, aber seit heute Nachmittag stehen die ersten Termine für die DEL-Spielzeit 2019/20 fest. Demnach bekommen es die Eisbären am ersten Saisonwochenende mit den beiden Nordclubs zu tun. Zum Auftakt empfangen sie am Freitag, den 13. September, die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr). Am Sonntag treten sie dann um 14 Uhr bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven an.