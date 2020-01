München, dann wieder Schwenningen

Das nächste Wochenende ist dann wieder durchwachsen anspruchsvoll, am Freitag geht es für die Eisbären nach München. Das späte 4:3 im Heimspiel haben wir noch im Sinn, war ja erst am 3. Januar. Und das 5:3 in Schwenningen war erst am Sonntag, da sollte am kommenden Sonntag dann auch wieder etwas drin sein. Aber - frei nach Adenauer - was stören uns die Ergebnisse von gestern.