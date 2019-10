Die Eisbären sind immer noch in Schlagdistanz. Vor zwei Jahren haben wir sie erst im siebten Finalspiel geschlagen, vergangene Saison waren sie im Viertelfinale ein unangenehmer Gegner. Sie sind vielleicht in der Hauptrunde nicht so stark, haben aber in entscheidenden Spielen immer noch Spieler, die sich taktisch stark verhalten. Unterschätzen sollte man die Eisbären nicht. Für mich sind die immer noch eines der großen Teams. Ich bin gespannt, das Spiel am Sonntag wird bestimmt interessant.

Frank Mauer, Stürmer von RB München - das gesamte Interview dann im "Tagesspiegel am Sonntag"