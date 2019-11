Tops, Flops, Floskeln

17 Spieltage sind in der Deutschen Eishockey-Liga vorbei, für die Eisbären allerdings erst 16. Die Berliner haben noch ein Nachholspiel gegen Schwenningen. Weil die Nationalmannschaft nun in dieser Woche im Deutschland Cup im Einsatz ist (und zudem Lukas Reichel mit der Junioren-Nationalmannschaft unterwegs ist), pausiert die Liga bis zum Freitag, 15. November. Im ersten Spiel nach der Pause treten die Eisbären in Bremerhaven an. Vor der Pause haben wir analysiert, was bisher gut und nicht so gut gelaufen ist bei den Berlinern: