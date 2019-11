Kosmachuk und das Debüt in Berlin

Der Berliner Gegner am Sonntag (17 Uhr, Mercedes Benz Arena) hat sich noch mal verstärkt. Mit einem Angreifer aus der AHL, die Augsburger gingen ja zuletzt auch auf dem Zahnfleisch. Nach dem CHL-Aus in Biel am Dienstag, gab es am Freitag nur einen Punkt daheim gegen Bremerhaven. Es wird also mit Sicherheit interessant am Sonntag in Berlin, die Eisbären haben ja auch noch etwas gutzumachen.