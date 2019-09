Thomas Popiesch und die Märchen



In einer MItteilung von "Sport 1" äußert sich Bremerhavens Trainer wie folgt zum Kritikpunkt, dass die Fischtown Pinguins zu wenige in Deutschland ausgebildete Spieler hat:





„Ich kann verstehen, dass viele Leute es kritisch sehen, dass bei uns die meisten Spieler Eishockey nicht in Deutschland gelernt haben. Aber es ist der einzige Weg zurzeit, wie wir überleben können. Hier oben im Norden gibt’s im Umfeld von 150 bis 200 Kilometern von Bremerhaven keinen Nachwuchsverein und somit keine Nachwuchsspieler. Ich habe hier keine 17- oder 18-Jährigen, die ich in mein Team holen kann. Da hat zum Beispiel das Ruhrgebiet mit seinen DEL- oder DEL2-Vereinen bessere Voraussetzungen.“





Zum Einen MUSS Bremerhaven ja eigenen Nachwuchs haben und hat ihn auch. Es ist nicht verboten, ihn besser aufzustellen. Es ist auch in Bremerhaven nicht untersagt, für eine zweite Eisfläche zu kämpfen. Und zum Beispiel Hamburg, ohne DEL-Klub, hat einige Nachwuchsteams und ist mitnichten 200 Kilometer weit weg (früher war die Fischtown Pinguins ja das Farmteam der Freezers). Zudem ist es auch nicht verboten, sich um junge deutsche Spieler von Klubs zu bemühen, die nicht um die Ecke sind. Wenn das so wäre, sähe es in der DEL ganz anders aus. Es spielen ja nicht nur Düsseldorfer in Düsseldorf.