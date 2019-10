Was bitte schön, erlauben Mannheim?

Das 5:7 gegen Iserlohn (nach 4:1-Führung und Galaauftritten von Eisenschmid und Stützle) vom Dienstagabend erkläre mal jemand. Sportlich ist es nicht zu erklären, irgendwas muss in Mannheim gerade nicht stimmen. Das Spiel ging gar nicht. Egal: Gut für die Eisbären, die nun am Donnerstag in Nürnberg antreten. Für Leo Pföderl ist es der erste Trip in die alte Umgebung seit dem Wechsel nach Berlin und auch Ex-Eisbär Daniel Fischbuch dürfte sich auf das Spiel freuen. Jörg ist gleich beim Training, dann gibt es hier mehr Infos.