Franken und Niederbayern

Das wird eine interessante Woche für die Eisbären: Am Donnerstag geht es nach Nürnberg, am Sonntag dann nach Straubing. Beide Gegner konnten in Berlin mit Niederlagen nach Hause geschickt werden. Aber beide Gegner waren zuletzt auch sehr stark und sind zwei Teams, die mit den Eisbären um einen Platz hinter München ringen. Mehr zum Thema im Laufe des Tages, adzu kommt auch noch eine Analyse der Form der Eisbären nach dem Spiel gegen München.