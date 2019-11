Nur eine Änderung muss Trainer Serge Aubin in der Aufstellung vornehmen – aber die ist gravierend: Leo Pföderl, der in den jüngsten fünf Spielen sechs Tore erzielte, fällt mit einer Oberkörperverletzung aus. "Es ist nichts Großes", sagte Aubin nach dem Training. Trotzdem ist ein Einsatz des Angreifers morgen in Mannheim und wohl auch am Sonntag gegen Augsburg ausgeschlossen.

Für ihn rückt Sebastian Streu in die Mannschaft. Der feiert am Freitag seinen zwanzigsten Geburtstag und soll als Center zwischen PC Labrie und Fabian Dietz beginnen.