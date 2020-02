Uwe Krupp spricht

Kommt er jetzt nach Köln oder nicht? Im Kölner Express wird Uwe Krupp wie folgt zitiert: "Man soll niemals nie sagen, aber ob das Timing jetzt stimmt oder irgendwann in der Zukunft, wird sich zeigen. Wir haben seit 2014 nicht miteinander gearbeitet, aber seitdem ist viel Wasser den Rhein runtergelaufen." Und weiter: " Im Moment bin ich mit der Vertragsauflösung in Prag beschäftigt. Wenn das abgewickelt ist, wird erstmal durchgeatmet und dann werde ich alle Optionen abwägen." Das klingt so, als wäre eine Rückkehr in seine Heimatstadt für Krupp zumindest nicht völlig abwegig.