Diskussionen nach Spahn-Vorstoß

Nach der Empfehlung von Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU, ja der mit dem kantigen Gesicht und manchmal kurzen Gedanken) zur Absage von Großveranstaltungen berät die DEL am Montag über etwaige Konsequenzen für die Play-offs. Das sagte der Gesellschafter der Adler Mannheim, Daniel Hopp, am Sonntag nach dem Abschluss der Hauptrunde. "Zu was wäre wenn, darüber möchte ich nicht spekulieren", sagte Hopp, der auch ankündigte, Kontakt mit den Mannheimer Behörden aufzunehmen. Die Fußball-Bundesliga will übrigens weiterspielen. Also schauen wir mal und beteiligen uns nicht an Spekulationen. Gibt es dieser Tage eh zu viel, auch der Spahn ist da kein ausgesprochener Ruhepol in der Brandung. (mit dpa)