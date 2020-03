IIHF sagt WM-Turniere im März ab

Corona kills Hockey: Der Weltverband dampft wegen des Virus seinen Kalender ein. Es handelt sich um U-18-Männer- und Frauen-Turniere unterer Divisionen. Betroffen sind die U18-Turniere der Divisionen IIA in Estland, IIB in Bulgarien, IIIA in Istanbul und IIIB in Luxemburg, sowie um die Frauen-Turniere der Divisionen IB in Polen und IIA in Spanien. Mal sehen, wann es der A-WM in der Schweiz an den Kragen geht, die ist im Mai.