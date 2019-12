Es wird hart für alle - weiß Serge Aubin

Im Training am Donnerstag stand bei den Eisbären das Powerplay im Mittelpunkt. Wenn das am Freitag gegen Köln allerdings ähnlich aussieht, müssen die Haie nicht viel befürchten. Nahezu jeder Versuch mit einem Mann mehr den Puck ins Tor zu befördern, scheiterte in den Übungseinheiten im Wellblechpalast. Trainer Serge Aubin konnte darüber aber anschließend schmunzeln und erklärte: „Das kann ja auch gar nicht funktionieren, schließlich kennt jeder jedes System.“ Gegen die Kölner soll es besser klappen, auch wenn dem rheinischen Konkurrenten nachgesagt wird, ähnlich wie die Berliner Eishockey zu spielen. „Das macht es hart für uns – aber für sie auch“, sagte Aubin dazu. Sebastian Dahm wird im ersten Freitagabend-Heimspiel der Eisbären seit fast zwei Monaten wieder im Tor stehen, Sean Backman fehlt weiterhin verletzt. Ob erneut Sebastian Streu zuschauen muss, wird Aubin kurzfristig entscheiden. Dass der Gegner zuletzt in Topform war, blendet der Berliner Coach bewusst aus: „Mir ist egal, ob sie zuletzt fünf Millionen Mal gewonnen oder verloren haben. Sie sind einfach eine gute Mannschaft.“ Die die Eisbären trotzdem schlagen wollen.