Und nun?

Fahren die Eisbären nach Augsburg weiter, dort steht am Freitag beim AEV das nächste Auswärtsspiel an. Noch eine Niederlage und das Heimspiel am Sonntag gegen Straubing wird mal mega-interessant. In jedem Falle müssen die Berliner mal an ihrer Chancenverwertung arbeiten, elf Tore nach sechs Spielen sind eine extrem magere Ausbeute. Dass der 17-jährige Lukas Reichel mit zwei Toren und vier Punkten inzwischen Topscorer ist (zusammen mit James Sheppard) spricht Bände. Positiv: Der Einsatz stimmte heute. Warum sich die Berliner aber wieder reihenweise auf der Strafbank einfanden, obwohl der Trainer gefordert hatte, diszipliniert zu spielen, bleibt schleierhaft. So langsam jedenfalls wird es ungemütlich, auch wenn alles in der neuen Saison seine Zeit braucht. Nur endlos darf es eben nicht so weitergehen.