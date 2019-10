Aus! Eisbären verlieren 0:4



Das Spiel ist beendet. Es ging noch ein bisschen hin und her in diesem Duell, aber entschieden war in Düsseldorf natürlich längst alles. Die Eisbären verlieren 0:4 und beenden damit ihre Siegesserie. Unterm Strich geht der Sieg für die Gastgeber auch in Ordnung. Bei den Eisbären gefiel eigentlich nur das Unterzahlspiel.