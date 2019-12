Was sagt Stefan Ustorf?

Wir konnten gerade mit ihm telefonieren. Tatsächlich ist Ustorf "sehr, sehr enttäuscht". Dass man in gegenseitigem Einverständnis auseinander gegangen sei, "kann man nicht sagen." Seine Postion des Leiters Spielerentwicklung und Scouting sei "eliminiert" worden, deswegen habe es kein neues Vertragsangebot gegeben. Und auf dieser Basis habe es für ihn keinen Sinn gemacht, noch bis Saisonende weiterzuarbeiten.

"Der Job war nie der, der er sein sollte." Die Unzufriedenheit darüber habe sich bei ihm schon lange hingezogen. "Ich war schon länger nicht mehr wirklich glücklich damit und die Eisbären mit mir wahrscheinlich auch nicht", sagte er. Jetzt suche er nach einer neuen Herausforderung, er strebe eine Tätigkeit an, bei der er wieder näher an der Mannschaft dran ist. "Als Scout hatte ich nicht das Gefühl, wirklich involviert zu sein", sagte Ustorf. Trainer, Assistent oder anderswo im sportlichen Bereich, das sei es, was er machen wolle. In Deutschland oder auch in Amerika.

Auch wenn das Ende seiner Zeit bei den Eisbären nicht so gewesen sei, wie er sich das erhofft hatte, könne das doch die 15 Jahre im Verein nicht zerstören. Zudem sei es im Eishockey so, dass man angestellt ist, "um irgendwann gefeuert zu werden". Auch an die Fans richtete sich Ustorf noch einmal: "Die waren und bleiben immer etwas Besonderes für mich. Und ich werde auch künftig mit ihnen ein Bier trinken oder Händeschütteln."