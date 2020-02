DEG: für ein halbes Dutzend mehr?

Junge, Junge. Was sind die Düsseldorfer da am Freitagabend über die Mannheimer weggerauscht. 6:2 und das nach 6:0-Führung, das muss eine Mannschaft erst mal schaffen in der SAP-Arena. Gut, gab auch Auswärtsteams, die dort schon sieben Mal getroffen haben, aber das gehört nicht zum Thema.

Wie sagte DEG-Goalie Mathias Niederberger so schön: "Its ja nicht gewöhnlich, dass man hier so gewinnt in Mannheim. Aber wir haben defensiv gut gestanden und dann klappt das eben auch mal." Jawoll, aber oft eben nur einmal. Morgen nämlich steht das brisante Duell gn München wohl für die DEG unter anderen Vorzeichen, gewinnen Niederberger und Kollegen allerdings wieder, sollten die Eisbären genau hinschauen. Die DEG wäre nach der Stand der Dinge Viertelfinalgegner der Eisbären, wenn die nicht ihrerseits noch Mannheim abfangen.

Schauen wir mal vor allem nach Nürnberg morgen, denn dahin reisen die Eisbären von Berchtesgaden aus hin: