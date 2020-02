Vor dem Sieg gegen Iserlohn

Oder kann da noch was anbrennen? Morgen kommen die Roosters nach Berlin, um 19.30 Uhr geht es weiter in der MBA. Und die unten in der Tabelle schicken ja nur noch Spieler weg und wollen nicht mehr so recht.

Und, was passiert in Köln? Es ist zu hören, dass der gute Herr Stewart heute doch gehen könnte. Wir bleiben dran.