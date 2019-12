Das frühe 0:1 hat uns ziemlich zurückgeworfen. Danach haben wir uns nicht genug bewegt, aber zumindest lagen wir nur mit einem Tor hinten. Dann sind wir langsam in Schwung gekommen. Das 1:1 war natürlich sehr wichtig. Und dann haben wir endlich mal im Powerplay getroffen, darüber haben wir so viel gesprochen in dieser Woche. Für uns ist das ein großer Sieg.

Serge Aubin auf der Pressekonferenz